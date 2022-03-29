Москва, 29 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Некоммерческий сектор российской экономики за пять лет работы Фонда президентских грантов получил беспрецедентную поддержку. Об этом 29 марта рассказал гендиректор Фонда Илья Чукалин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Анна Алябьева, ИА REGNUM Илья Чукалин

«Самое главное, что за эти пять лет мы сделали, — некоммерческий сектор экономики нашей страны получил на самом деле беспрецедентный импульс развития. Потому что объём поддержки только по линии Фонда президентских грантов — сейчас это один из основных источников поддержки таких инициатив — в три раза больше, чем за предыдущие пять лет, то есть за 2012−2016 годы», — сказал он.

Также Чукалин указал на то, что Фондом созданы уникальные условия для самореализации людей в секторе такого рода социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), которые являются результатом работы не только нескольких институтов, они самих НКО и добровольцев, готовых всегда помогать другим.

«Этот сектор получил беспрецедентную поддержку», — добавил глава Фонда президентских грантов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что в России сложились уникальные условия работы для некоммерческих организаций.