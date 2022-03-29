Санкт-Петербург, 29 марта, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Петербургские учёные назвали факторы, которые сдерживают развитие науки в России и внедрение в производство научных разработок. Своими мыслями научные сотрудники поделились с журналистами 29 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лаборатория

В России наблюдается нехватка контактов между наукой и производством, отметил доцент Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций СПбПУ (Политех) Роман Бурковский. В России могут делать очень хорошие, но дорогостоящие прототипы. На сегодняшний день сложно сделать так, чтобы они внедрялись в массовое производство.

Это признаёт и заведующий кафедрой микро‑ и наноэлектроники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ Виктор Лучинин. Между тем в институте постарались выстроить этот контакт с производством, но он достаточно сложный, потому что «сырьевые функции индустрии не всегда совпадают с целевыми функциями научных и образовательных организаций». Однако, несмотря на это, продукция карбидокремниевой технологии и выращивания искусственных алмазов хорошо востребована на фоне экономической ситуации.

Несомненно, российская наука зависит и от импорта. Это может заключаться в сырье, в комплектующих и других моментах.

«У нас есть крупные заводы, которые производят те или иные волокнообразующие полимерные материалы, а вот из чего их создают и ключевые компоненты — это как раз малотоннажная химия, которая сегодня требует большого внимания с точки зрения правительства», — заявила доцент кафедры инженерного материаловедения СПбГУПТД, директор Центра трансфера технологий и компетенций FashionTech программы «Приоритет-2030» Ольга Москалюк.

Эксперты в научной сфере также отметили, что на сегодняшний день отсутствует взаимодействие между отечественными корпорациями. Одной из мер, которая может благоприятно повлиять на развитие науки, назвали снятие ограничения на закупку необходимых материалов. Кроме того, российской науке нужны заказы, исходящие от предприятий. Тогда она будет более эффективна.