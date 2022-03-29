Богота, , 15:18 — REGNUM Посольство России в Колумбии опубликовало 28 марта заявление, в котором отвергает предполагаемое вмешательство России в процесс президентских выборов Колумбии. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

«Нива» в Колумбии Цитата из к/ф «Колумбия: страсть и трепет», реж. Олег Приходько. 2018. Россия

Ряд колумбийских СМИ 27 марта опубликовал «новости» о предполагаемой связи России с беспорядками в Колумбии. Посольство назвало их «смехотворным фантастическим коктейлем».

«Все это похоже на типичный пример фейковых новостей, когда давно назревший повод пытаются объяснить бессвязными вещами. Подобные фабрикации и «сливы в прессу» свидетельствуют о стремлении некоторых СМИ присоединиться к модной западной тенденции, характеризующейся высокой степенью русофобии и слепой яростью ко всему, связанному с Россией», — говорится в заявлении.

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