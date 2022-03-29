Москва, , 14:57 — REGNUM Зарубежные потребители российского газа смогут приобретать рубли на Московской бирже по рыночному курсу для оплаты, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мне кажется, законодательство мы не должны менять, там все прописано спокойно. Валюта будет обмениваться по рыночному курсу, который будет определяться на Московской бирже», — цитирует Аксакова РИА Новости.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против РФ.

Российское предложение на рынке газа — лучшее по ритмичности поставок и по цене, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 марта журналистам.

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