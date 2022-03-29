Стамбул, Турция, 29 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Россия сделает шаги навстречу Украине, заявил 29 марта в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский по итогам первого дня очных переговоров с Украиной.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Мединский

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По словам Мединского, Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине. Глава делегации отметил, что переговоры проходят конструктивно.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из тем стала ситуация с пытками российских военнослужащих, попавших в плен.