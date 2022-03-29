Мадрид, , 14:56 — REGNUM Караван из 100 грузовиков перекрыл движение в испанском городе Кадис в рамках протеста транспортников из-за роста цен на бензин, сообщает 29 марта газета El Mundo.

Цены на бензин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Отмечается, что грузовики движутся по основным улицам Кадиса, занимая две полосы движения в одном направлении.

Караван из грузовиков движется медленно и гудит по мере продвижения.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за антироссийских санкций цена дизельного топлива или бензина в Европе может вырасти до 4−6 евро за литр. Такое развитие событий не исключил немецкий экономист Айка Хамер.