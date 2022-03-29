Москва, , 14:54 — REGNUM Сейчас в России одним из основных поставщиков валюты является Газпром, который, согласно новым правилам, 80% выручки конвертирует в рубли, тем самым поддерживая спрос на национальную валюту, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Долги за газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Газпром также частично выводит из-под санкций ограничение деятельности Центробанка РФ Ф в части операций по покупке евро/долларов.

То есть, по сути, Газпром занимается валютными интервенциями вместо ЦБ. Ну, а с 1 апреля эти функции возлагаются на импортеров из «недружественных» стран.

Но тут крайне важен другой момент: смогут ли страны G7, публично отказавшись от оплаты в рублях, изменить своё решение, так как пока Старый свет только несёт потери, а не обогащается.

Объём рублевой массы от этого не пострадает, подобные меры лишь поддержат его ликвидность. По сути, ничего не меняется, ни стоимость, ни объём поставок», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в планах России нет бесплатных поставок природного газа в недружественные страны, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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