Москва, 29 марта, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Сейчас в России одним из основных поставщиков валюты является Газпром, который, согласно новым правилам, 80% выручки конвертирует в рубли, тем самым поддерживая спрос на национальную валюту, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги за газ

«Газпром также частично выводит из-под санкций ограничение деятельности Центробанка РФ Ф в части операций по покупке евро/долларов.

То есть, по сути, Газпром занимается валютными интервенциями вместо ЦБ. Ну, а с 1 апреля эти функции возлагаются на импортеров из «недружественных» стран.

Но тут крайне важен другой момент: смогут ли страны G7, публично отказавшись от оплаты в рублях, изменить своё решение, так как пока Старый свет только несёт потери, а не обогащается.

Объём рублевой массы от этого не пострадает, подобные меры лишь поддержат его ликвидность. По сути, ничего не меняется, ни стоимость, ни объём поставок», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в планах России нет бесплатных поставок природного газа в недружественные страны, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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