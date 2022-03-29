Майданшахр, Афганистан, 29 марта, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Три человека погибли и двое получили ранения в результате оползня в уезде Дай-Мирдад афганской провинции Вардак. Об этом 29 марта сообщает информационное агентство «Шафакна».

Оползень

По информации государственного информационного агентства «Бахтар», среди жертв инцидента были женщины и дети. О финансовом ущербе ничего не сообщается.

Ранее в некоторых провинциях подобные происшествия привели к большому ущербу.