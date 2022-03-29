Рязань, , 15:07 — REGNUM Бесплатные занятия по плаванию внедрят для учеников младших классов в школах Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе правительства региона.

В бассейне Lars Plougmann

Профильные ведомства разработали межведомственную программу «Плавание для всех». Водные уроки физкультуры будут проводить на базе ФОКов с бассейнами.

«Необходимо оперативно и грамотно доработать все оставшиеся вопросы для того, чтобы как можно быстрее программа реально заработала. У нас создана современная спортивная инфраструктура с хорошим оснащением, и эта база должна максимально использоваться. В первую очередь для занятий детей. Везде, где есть такая возможность, для учащихся младших классов должны быть организованы бесплатные уроки плавания. Плавание — это здоровье наших детей, их гармоничное физическое развитие. Нужно стремиться к тому, чтобы все дети в нашем регионе умели плавать с самих ранних лет», — подчеркнул губернатор Николай Любимов.

Современные ФОКи работают практически в каждом рязанском муниципальном образовании. В 2022 году планируется построить ещё несколько объектов в Сараевском, Милославком и Скопинском районах.