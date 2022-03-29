Степанакерт, 29 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Работа газопровода, ведущего из Армении в Нагорный Карабах была восстановлена. Об этом 29 марта сообщает Инфоцентр НКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Газоснабжение является чисто гуманитарным вопросом, и Азербайджан использовал его как средство оказания психологического давления на народ Арцаха», — говорится в сообщении.

В Инфоцентре заявили, что действия Баку осудили в России, США и Франции, а также в ряде международных организаций. Все фракции Национального собрания республики выражают признательность международным структурам за проявленную позицию.

«В то же время, высоко оценивая ответные шаги, предпринятые российскими миротворческими силами, дислоцированными в Республике Арцах, ожидаем возвращения азербайджанских вооруженных сил на исходные позиции», — говорится в сообщении.

Напомним, в Нагорном Карабахе 24 марта сообщили, что азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения и вошли в село Фурух. 27 марта в Минобороны РФ заявили, что Азербайджан отвёл войска, но Степанакерт заявил, что азербайджанские подразделения село освободили, а часть горы Караглух продолжают удерживать.