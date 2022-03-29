Стамбул, Турция, 29 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Итоги первого дня переговоров России и Украины в Стамбуле прошли конструктивно. Об этом 29 марта заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Мединский

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По его словам, сказанные по итогам первого дня, переговоры России и Украины прошли конструктивно.

Как сообщало ИА REGNUM, стороны обсудили пытки российских военнослужащих, попавших в плен на Украине. При этом украинская сторона пообещала отреагировать на преступления.