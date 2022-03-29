Архангельск, , 14:51 — REGNUM Архангельский областной суд приговорил 31-ленюю женщину, убившую свою мать, к принудительному лечению, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Убийство произошло в феврале 2021 года в одной из коммунальных квартир поселка Савинский Плесецкого района. Женщина в ходе конфликта облила голову и шею своей матери легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. От полученных ожогов пенсионерка скончалась.

«В связи с наличием у совершившей это общественно-опасное деяние женщины психического расстройства, исключающего ее вменяемость, она освобождена от уголовной ответственности за содеянное и направлена на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, cуд Архангельска может направить убийцу подростка на принудительное лечение.