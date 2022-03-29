Курган, 29 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 29 марта с коронавирусной инфекцией госпитализированы 50 человек, выписались по выздоровлении 920. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mzur.ru Коронавирус

Всего за сутки выявлено 219 заражённых коронавирусом курганец, на 33 человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 29 марта выявлено 100 922 случая заражения коронавирусом, выздоровели 98 754 человек, скончался 1351 пациент (на два человека больше, чем днём ранее).