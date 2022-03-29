Уфа, 29 марта 2022, 14:54 — REGNUM КамАЗ и школьный автобус столкнулись в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Сообщается, что ДТП произошло днем 29 марта в Бураевском районе на 165 км автотрассы Уфа — Янаул.
К счастью никто не пострадал. В школьном автобусе ПАЗ находились 17 детей. На место был вызван другой автобус для отправки школьников к месту назначения.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе автомобиль сбил пешехода.