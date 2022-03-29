Пекин, , 14:50 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая объявило, что 30−31 марта оно примет у себя третью встречу министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран. На встречу также приглашён министр иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг Афганистана

Китай заявил, что целью встречи будет «достижение большего консенсуса по Афганистану».

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил на пресс-конференции 28 марта, что во встрече примут участие министры иностранных дел или представители семи стран: Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В качестве гостей также приглашены министры иностранных дел Индонезии и Катара.

«Афганистан в настоящее время находится в критической фазе перехода от хаоса к состоянию нормального правления. Народ Афганистана продолжает сталкиваться со многими внутренними и внешними проблемами, решение которых нуждается в дальнейшей поддержке и помощи со стороны других стран», — подчеркнул представитель МИД КНР.

Он добавил, что Китай, принимающий у себя третью такую встречу, «ожидает достижения большего консенсуса среди стран-соседей по вопросу Афганистана».

По словам официального представителя МИД КНР, на встрече также будут обсуждаться пути достижения стабильности в Афганистане и поддержки афганского народа.

Вэньбинь также сказал, что Китай ожидает от международного сообщества большей поддержки Афганистану. Дипломат призвал США взять на себя главную ответственность за восстановление экономики Афганистана.

Предстоящая встреча в Китае последовала за неожиданным визитом министра иностранных дел КНР Ван И в Кабул.

В сентябре 2021 года Пакистан председательствовал на первом заседании группы, которое проходило виртуально. Вторая встреча состоялась в октябре прошлого года в Тегеране.