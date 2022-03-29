Третья встреча глав МИД стран — соседей Афганистана пройдёт в Китае
Пекин, 29 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая объявило, что 30−31 марта оно примет у себя третью встречу министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран. На встречу также приглашён министр иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Китай заявил, что целью встречи будет «достижение большего консенсуса по Афганистану».
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил на пресс-конференции 28 марта, что во встрече примут участие министры иностранных дел или представители семи стран: Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В качестве гостей также приглашены министры иностранных дел Индонезии и Катара.
«Афганистан в настоящее время находится в критической фазе перехода от хаоса к состоянию нормального правления. Народ Афганистана продолжает сталкиваться со многими внутренними и внешними проблемами, решение которых нуждается в дальнейшей поддержке и помощи со стороны других стран», — подчеркнул представитель МИД КНР.
Он добавил, что Китай, принимающий у себя третью такую встречу, «ожидает достижения большего консенсуса среди стран-соседей по вопросу Афганистана».
По словам официального представителя МИД КНР, на встрече также будут обсуждаться пути достижения стабильности в Афганистане и поддержки афганского народа.
Вэньбинь также сказал, что Китай ожидает от международного сообщества большей поддержки Афганистану. Дипломат призвал США взять на себя главную ответственность за восстановление экономики Афганистана.
Предстоящая встреча в Китае последовала за неожиданным визитом министра иностранных дел КНР Ван И в Кабул.
В сентябре 2021 года Пакистан председательствовал на первом заседании группы, которое проходило виртуально. Вторая встреча состоялась в октябре прошлого года в Тегеране.