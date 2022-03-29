Москва, 29 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В России сложились уникальные условия работы для некоммерческих организаций. Об этом 29 марта заявил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Анна Алябьева ИА REGNUM Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин

«Сейчас созданы уникальные условия для самореализации людей в секторе этих социально ориентированных НКО. Эти уникальные условия — результат работы не только нескольких институтов, это в первую очередь сами некоммерческие организации, их сотрудники, волонтёры, это люди, которые, как Вы правильно сказали, готовы всегда помогать другим», — заявил Чукалин.

По его словам, в Фонд представлено 110 тыс. проектов — рекорд для подобного вида деятельности.

«Мы получили 110 тыс. инициатив, провели независимую экспертизу, и 22 тыс. проектов уже получили президентские гранты на то, чтобы быть реализованными. Люди имели возможность любую свою инициативу представить и, соответственно, получить президентскую поддержку», — указал Чукалин.

«Здесь самое главное, что направления этой поддержки охватывают практически все сферы общественной жизни», — подчеркнул он.