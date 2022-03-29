29 марта 2022 | Время чтения 9 мин

Галина Смирнова, , 16:19 — REGNUM В строительстве уровень внедрения цифровых технологий всегда был ниже, чем в других отраслях, сообщало издание РБК в прошлом году. По данным Росстата, в 2020 году доля ИТ-инвестиций не превышала 0,5% в основном капитале строительных организаций, тогда как в других отраслях этот показатель достигал 9%. Но пандемия ускорила процесс перехода отрасли на «цифру». Но, судя по результатам исследования консалтинговой компания KPMG и платформы PropTech Russia о тенденциях в цифровом строительстве, опубликованным в середине прошлого года, речь все-таки чаще шла об использовании на «стройке» цифровых решений, включающих точный анализ покупательских аудиторий торговых объектов, а также контроль безопасности и качества среды внутри офисных зданий, а также перевод ипотечных сделок в онлайн-режим. При этом федеральный проект «Цифровое государственное управление» включает автоматизацию всех стадий жизненного цикла недвижимости — от проектирования до эксплуатации зданий. Как указывала консалтинговая компания, опросившая представителей 20 крупнейших строительных компаний России, более 60% из них используют цифровые продукты для принятия инвестиционных, операционных и стратегических решений, и половина из них — имеют собственные разработки, а менее четверти — закупили современный софт. 58% опрошенных девелоперов признали самым окупаемым этапом цифровизации проектирование объекта недвижимости, и чуть меньше — 55% — операционный менеджмент, который регулирует процессы управления активом. Самым же затратным этапом 42% из 20 респондентов посчитали — строительство, которое между тем обладает наибольшим потенциалом для цифровизации. И только 11% заявили, что окупаемость таких инвестиций фактически равна нулю.

Механизм Иван Шилов © ИА REGNUM

Между тем информационное моделирование зданий и управление их жизненным циклом на всех этапах существования (ТИМ или Building Information Modeling (BIM)) имеет массу преимуществ: позволяет сократить количество ошибок в проектной документации на 40%, время проектирования — на 20−50%, а проверки проекта — в шесть раз. Сроки согласования и координации документации могут снизиться на 90%, реализации проекта и строительства — до 50% и 10%. Совокупно расходы на строительство и эксплуатацию можно сократить до 30%. Более 60% опрошенных компаний уже используют BIM, а более половины не использующих заявляли о планах по внедрению данного решения в краткосрочной перспективе. Однако подавляющее большинство применяют этот подход только на этапе проектирования объекта. Широкомасштабному внедрению BIM, как указывалось в исследовании, препятствует целый ряд факторов: ограничения по времени, проблемы интеграции и синхронизации, низкий уровень компетенций генпроектировщиков, необходимость обучения персонала, внедрения новых бизнес-процессов и инструментов работы.

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Цифровизация строительной отрасли должна помочь выполнить план Минстроя по увеличению ввода жилья на 54% до 120 млн кв. метров, о чем сообщало в ноябре прошлого года издание «Ведомости». Трансформация сектора предусматривает два направления: перевод в режим одного окна госуслуг разных ведомств, связанных со строительством индивидуальных и многоквартирных жилых домов и собственно переход самих застройщиков на современные IT-технологии. Как пояснял изданию гендиректор НПЦ «Развитие города» Илья Киевский, переход на BIM-проектирование на уровне Федерации, согласно разъяснениям Минстроя, подразумевает внесение всех данных о проектах в информационную систему, чтобы у чиновников была возможность в один клик в режиме онлайн получить для отчетности основные параметры и характеристики строящихся объектов в машиночитаемом формате. В Москве уже есть объекты, в пилотном режиме полностью спроектированные по BIM. Это позволяет не только построить информационную 3D-модель будущего здания с полной детализацией объекта. Сам проект в целом становится электронной базой данных со всеми необходимыми регламентами, что упрощает взаимодействие между внутренними и внешними соответствующими службами, а также позволяет еще на стадии проектирования исключить ошибки. Система сама укажет проектировщикам на возможные коллизии, а также позволит точно рассчитать требуемый объем стройматериалов, как и укажет на их качественные характеристики.

Один из экспертов IT-рынка нашел и еще один плюс цифровизации отрасли, который стал более чем очевиден на фоне подорожания офисной бумаги. Как рассказал на днях Интерфаксу генеральный директор Gaskar Group Игорь Афанасьев, для оформления документов на стройку только одного жилого дома надо купить бумаги на 13,2 млн рублей, тогда как внедрение электронного документооборота позволит сократить эти расходы на десятки миллионов рублей. При оценке эксперт использовал расчеты по реальному проекту 23-этажного четырехсекционного дома общей площадью 25,2 тыс. кв. метров и актуальные на конец марта цены на бумагу. Причем учтены были только прямые затраты, оставив за скобками экологические аспекты и трудозатраты. По словам Афанасьева, за весь период реализации проекта необходимо будет оформить чуть более 51,1 тыс. актов и комплектов рабочей документации, в которые к тому же в процессе строительства могут вноситься изменения, требующие распечатки новых версий документов.

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Все заказчики и застройщики, использующие бюджетные деньги, уже с 1 января этого года должны были перейти на современные ИТ-технологии, что предусмотрено постановлением правительства РФ от 5 марта 2021 г. № 331. Стоит отметить, что строительство в рамках госконтрактов занимает значительную долю рынка: по данным Счетной палаты, в 2020 году общий объем госзакупок в строительстве достиг 6,3 трлн рублей. При этом, как сообщали в прошлом году «Ведомости», по оценкам Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве, за пять лет за счет «цифры» затраты и время на реализацию проекта могут снизиться на 20%, а срок — от принятия решения о строительстве до ввода объекта в эксплуатацию — на 30%. В итоге согласно проекту стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 г., разработанному Минстроем, годовой объем ввода жилья к этому времени должен увеличиться на 54%, с 78 млн до 120 млн кв. метров.

Между тем на днях, как сообщило издание «Коммерсантъ», обязательная цифровизация государственных строек может быть отложена на год. Планы Минстроя изменил уход с российского рынка крупных поставщиков специализированного программного обеспечения. Поэтому, по словам главы ведомства Константина Михайлика, сроки по введению обязательного 3D-моделирования госстроек могут быть отложены до марта 2023 года. Такой временной лаг предполагается использовать для перехода отрасли на российский софт. По окончании отсрочки обязательное применение информационного моделирования планируется распространить и на жилищное строительство. Правда, издание отмечает, что и до ухода крупных зарубежных поставщиков программного обеспечения (ПО) из России переход на ТИМ уже «буксовал»: буквально за месяц до обязательного перехода подрядчиков и проектировщиков госстроек на цифровое моделирование проектов 85% представителей рынка, принявших участие в опросе межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия», только стали внедрять эти цифровые решения. А, по данным «Ностроя», из заключенных за январь 2022 года госконтрактов применение ТИМ-технологий предусматривалось только в 11% из них, а в 7% — требования к ним не были определены. Львиная же доля — 82% госконтрактов — были заключены без их применения. Вместе с тем, отмечает издание, в Минстрое сейчас подчеркивают, что 95% регионов перешли «на восприятие информационных моделей как основы своей работы». Крупные застройщики, по словам Константина Михайлика, уже работают с этими технологиями: 90% — на этапе проектирования, 40−45% — на стадии строительства, менее 20% — при эксплуатации. Как отметил гендиректор ООО «Инвестиционные технологии» Дмитрий Котровский, обязательные требования могут применяться только в том случае, когда на рынке есть все составляющие для их исполнения. Проблемами же для применения ТИМ, по его словам, была нехватка соответствующих специалистов. Не готова, по мнению Котровского, и отрасль стройматериалов, ведь они должны производиться по определенному стандарту для встраивания в цифровую модель.

Стройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Между тем есть довольно оптимистичные прогнозы по оцифровке отрасли в целом, а не только сегмента госсектора. Как заявил несколько дней назад «Интерфаксу» руководитель инвестиционного фонда Amethyst Capital, специализирующегося на развитии строительных ИТ-стартапов и проектов по оцифровке строительной отрасли, Марат Хафизов, благодаря разработкам отечественных программистов девелопмент станет похож на компьютерные симуляторы строительства городов. Но на формирование единой платформы, включающей развитие технологий информационного моделирования (ТИМ), создание цифровых двойников зданий, а также перевод основных операций в сфере строительства в электронный вид, по его словам, у всех участников строительной отрасли уйдет не менее десяти лет. У российской стройотрасли есть все шансы, по мнению Хафизова, выйти на лидирующие позиции по цифровизации в мире, но никто не справится с этой задачей в одиночку, для этого нужно объединяться всем участникам отрасли: помимо органов власти и подрядчиков, в едином цифровом пространстве должны постоянно появляться инвесторы, стартапы и новые игроки рынка. Но, это понятное дело, коммерческая история. В свою очередь девелоперы, те самые представители 20 крупнейших застройщиков России, опрошенные в прошлом году консалтинговой компанией, как сообщало РБК, говорили, что, чтобы разумно вкладываться в цифровые решения, необходимо проводить аналитические исследования, бенчмаркинги и анализ передовых практик, а также постоянно мониторить рыночные тренды. Половина компаний сами следят за новинками профильных ИТ-решений и проводят профилактическую диагностику систем. Еще четверть — выбирают решения по мере необходимости, а остальные действуют по инерции. 90% компаний-участников предпочитают проверенные решения, а 55% используют собственные разработки. Стартапам доверяют лишь 15%, а инвестируют в их разработки — 25%. У 20% под эти цели сформирован отдельный бюджет. При этом никто из респондентов не использует венчурные партнерства и инвестиционные фонды. В целом же, как отмечали аналитики, многие девелоперы в принципе готовы инвестировать в цифровизацию, но пока подходят к процессу аккуратно. Тем временем, по словам Хафизова, уже сегодня в России формируется единая цифровая платформа, которая в будущем объединит электронный документооборот, модели зданий, районов и городов, проекты застройки отдельных территорий и каждого нового объекта. Важно, говорит он, что разработка этой платформы ведется на базе отечественного программного обеспечения. Вопрос импортозамещения сейчас очень актуален, многое, как отметил глава Фонда, предстоит сделать, но российские разработчики, по его словам, уже делают заметные успехи, производя конкурентную продукцию.