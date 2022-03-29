Йошкар-Ола, 29 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 29 марта лечение получают 98 пациентов, из них у 29 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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В том числе, у 97 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 85 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 13 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, два человека подключены к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 17 человек, выписаны восемь пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 марта выздоровели с начала пандемии 43 111 жителей республики, за последние сутки выписаны четыре человека. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 237 случаев заражения коронавирусом, из них 11 — за последние сутки, как и днем ранее.

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