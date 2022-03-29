Донецк, , 14:47 — REGNUM Вооружённые формирования Украины обстреляли донецкий город Ясиноватая. Об этом 29 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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Огонь был открыт в 14:10 с украинских позиций в Авдеевке. Всего выпущено два снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские формирования дважды обстреляли посёлок Гольмовский.