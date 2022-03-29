Курск, , 14:46 — REGNUM В органах службы занятости населения Курской области зарегистрировано 8 558 вакансий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, число зарегистрированных в ведомстве безработных составляет 3 231 человек.

Служба занятости Александр Торопов

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В связи с санкциями и приостановкой деятельности магазинов некоторых иностранных компаний введен режим простоя в отношении 541 человека. Пока они получают зарплату. В случае потери работы им предложат вакансии в соответствии с квалификацией.

Регион получит из федерального центра около 250 млн рублей на мероприятия по снижению напряженности на региональном рынке труда — обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных, временных работ и на профессиональное обучение и дополнительное образование находящихся под риском увольнения работников промышленных предприятий.

Открыты три горячие линии о трудоустройстве. Мобильные офисы центров занятости населения выезжают в пункты временного размещения граждан Украины, Донецкой и Луганской областей, прибывших на территорию Курской области.