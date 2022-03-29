Москва, , 14:45 — REGNUM За пять лет некоммерческий сектор экономики РФ получил беспрецедентный импульс развития. Об этом 29 марта заявил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Илья Чукалин Анна Алябьева, ИА REGNUM

«Самое главное, что за эти пять лет мы сделали — некоммерческий сектор экономики нашей страны получил на самом деле беспрецедентный импульс развития», — заявил Чукалин.

По его словам, объём поддержки только по линии Фонда президентских грантов, — сейчас это один из основных источников поддержки таких инициатив, — в три раза больше, чем за предыдущие пять лет, то есть за 2012−2016 годы.

«В три раза! То есть бывает же рост на 10%, на 20%, а это в три раза», — подчеркнул он.