Анкара, 29 марта 2022, 14:45 — REGNUM Первый день переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле завершился, передает 29 марта телеканал Habertürk.
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Детали по итогам переговоров, которые длились более трек часов, не приводятся.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Стамбуле стартовал четвёртый раунд российско-украинских переговоров. Встреча проходит во дворце Долмабахче, где в настоящее время располагается рабочий офис президентской администрации.