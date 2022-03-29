Анкара, 29 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Первый день переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле завершился, передает 29 марта телеканал Habertürk.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Россия

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Детали по итогам переговоров, которые длились более трёх часов, не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Стамбуле стартовал четвёртый раунд российско-украинских переговоров. Встреча проходит во дворце Долмабахче, где в настоящее время располагается рабочий офис президентской администрации.