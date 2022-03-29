Москва, 29 марта, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Американский доллар в ходе торгов 29 марта продолжил дешеветь, следует из данных Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

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Стоимость одного доллара опустилась ниже 84 рублей. Также дешевеет и евро. Сейчас валюта Евросоюза стоит на Мосбирже менее 93 рублей.

Напомним, что по итогам торгов 28 марта курс доллара упал ниже 90 рублей, курс евро — ниже 97 рублей.