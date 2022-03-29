Шахты, Ростовская область, 29 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Казаки Шахтинского городского казачьего общества «Александровск-Грушевское» (Ростовская область) провели урок патриотического воспитания для школьников. Ребятам рассказали о ратных подвигах донских казаков в годы Великой Отечественной войны и главной цели проходящей специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Работа с молодёжью, патриотическое воспитание — вот главная задача казаков сейчас. Мы не должны допустить, чтобы нашим детям преподнесли искажённую историю. В интернете уже давно порочат и память о Великой Отечественной войне, и сегодня делают нас агрессорами, но мы обязаны объяснить детям всё правильно. Молодому поколению важно знать свою историю такой, какая она есть, без вымарывания и замалчивания каких-либо фактов», — отметил городской атаман Дмитрий Суворов.

Затем состоялись теоретические занятия по начальной военной подготовке. Дети ознакомились с учебным оружием и специальными средствами защиты.

Патриотические занятия с молодёжью будут продолжены.

ИА REGNUM сообщало, что в Шахтинском Якова Бакланова казачьем кадетском корпусе появилась галерея героев специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Воспитанники кадетского корпуса могут не только увидеть портреты бойцов, но и прочитать о подвигах российских военных на Украине.