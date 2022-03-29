Алжир, 29 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Истребитель ВВС Алжира разбился в ходе выполнения учебного задания на западе страны. Об этом 29 марта сообщает Algerie Presse Service со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

Soulaho Истребитель ВВС Алжира

По последним данным, инцидент произошёл вечером в понедельник, 28 марта. По данным ведомства, ЧП произошло «из-за технического сбоя сразу после взлета самолета с авиабазы Бусфер» в окрестностях города Оран.

Согласно заявлению ведомства, пилоту и его штурману удалось катапультироваться, однако командир борта майор Бен Мабхут Аль-Тахер получил серьёзные ранения и скончался областном госпитале военного университета в Оране.

По данным журналистов, начальник генерального штаба армии Алжира генерал-лейтенант Аль-Саид Шангриха «приказал начать расследование для выяснения причин и обстоятельств аварии».