В Алжире разбился военный самолёт
Алжир, 29 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Истребитель ВВС Алжира разбился в ходе выполнения учебного задания на западе страны. Об этом 29 марта сообщает Algerie Presse Service со ссылкой на заявление министерства обороны страны.
По последним данным, инцидент произошёл вечером в понедельник, 28 марта. По данным ведомства, ЧП произошло «из-за технического сбоя сразу после взлета самолета с авиабазы Бусфер» в окрестностях города Оран.
Согласно заявлению ведомства, пилоту и его штурману удалось катапультироваться, однако командир борта майор Бен Мабхут Аль-Тахер получил серьёзные ранения и скончался областном госпитале военного университета в Оране.
По данным журналистов, начальник генерального штаба армии Алжира генерал-лейтенант Аль-Саид Шангриха «приказал начать расследование для выяснения причин и обстоятельств аварии».