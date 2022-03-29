Москва, 29 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Переговоры между Россией и Украиной не дадут никаких позитивных результатов. Об этом 29 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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«Не будет никаких позитивных результатов от этих переговоров», — сказал Коротченко.

По его словам, одной из немногих положительных сторон переговоров является возможность обсудить гуманитарные вопросы и обмен пленными. Только по этой причине их стоит продолжать.

«Приехали политические фрики в майках и кепках. Это политический шлак. Мы с ними ни о чем не договоримся. Россия входе спецоперации должна ставить перед собой военные задачи. Лучший аргумент в переговорах — неумолимое продвижение российских вооружённых сил вперед», — отметил эксперт.