Москва, 29 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Роскосмос первым отказался от запусков спутников OneWeb, ожидая отказа этой компании от сотрудничества на фоне ситуации на Украине. Об этом руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец сообщил 29 марта.

Nasa.gov Модель спутника OneWeb

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По его словам, вероятнее всего давление западной общественности вынудило бы компании Arianespace и OneWeb отказаться от выведения своих спутников на орбиту с помощью российских ракет «Союз». К такому заключению в Роскосмосе пришли, наблюдая за антироссийской истерией в странах Запада.

«Отказ от запусков ракет-носителей «Союз-СТ» с космодрома Куру был превентивным шагом Роскосмоса», — сказал Струговец РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Великобритании не захотело выходить из состава директоров OneWeb, а сама компания не стала гарантировать, что спутники не будут использованы в военных целях. Россия после этого отказалась выводить спутники OneWeb на орбиту.

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