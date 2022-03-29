Москва, 29 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Власти Великобритании пытаются «перещеголять» США по части русофобии, заявил 29 марта секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

«Старые имперские комплексы так быстро не изжить, особенно если вашим старшим братом становится ваша же бывшая колония. Поэтому Лондон так старается перещеголять Вашингтон по части русофобии», — сказал Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

Патрушев подчеркнул, что если в риторике США еще можно иногда уловить «какие-то здравые мысли», то в британских заявлениях «звучат только угрозы и оскорбления».