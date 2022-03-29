Москва, 29 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Более 20 тонн гуманитарной помощи доставили российские военнослужащие жителям Сумской и Харьковской областей Украины. Об этом 29 марта сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

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"На грузовых автомобилях Вооружённых сил РФ данная гуманитарная помощь общим объёмом более 20 тонн была доставлена наиболее нуждающихся жителям населённых пунктов двух областей Украины», — сказали в ведомстве.

Речь идёт об освобождённых от украинских нацбатов населённых пунктах под Харьковом и Сумами.

Отмечается, что людям переданы предметы первой необходимости и продуктовые наборы, включая детское питание и жизненно важные медикаменты. Необходимой помощью в первую очередь обеспечиваются семьи с детьми.

Местные жители поблагодарили российских военных за оказанную помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные уже провели 684 гуманитарные акции. В 210 населённых пунктов Украины доставлено 6079 тонн грузов.

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