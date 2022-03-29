Москва, 29 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В структуре товарооборота России по странам на первом месте находится Китай (18%), на втором месте — Германия (8%). Япония для России является партнёром №13 с долей 2,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Dang Son Япония

«Товарооборот между нашими странами построен на экспорте нефти, газа, палладия, и в этой сфере пока ничего не произошло.

Вводимые Японией санкции по ограничению предметов роскоши и драгоценностей фактически не окажут влияние на товарооборот.

А вот ранее принятые ограничения на поставку высокотехнологичной продукции закрывают в этом направлении окно возможностей.

Таким образом, несмотря на громкие заявления, в реальности санкции против России не столь значительно скажутся на отношениях двух стран», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии вводят запрет на поставки предметов роскоши в Россию, заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

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