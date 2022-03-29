Донецк, , 14:36 — REGNUM Новый обстрел украинскими формированиями зафиксирован в Донецкой Народной Республике. Об этом 29 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Огонь был открыт в 14:10 из населённого пункта Зайцево северное. В сторону посёлка Гольмовский выпущено четыре мины калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гольмовский был обстрелян из миномёта с украинских позиций в населённом пункте Новолуганское.