Стокгольм, , 14:53 — REGNUM Руководство «Левых» в Швеции приняло решение пойти на заключение сделки с «Умеренными» и «Христианскими демократами» с целью представить совместный законопроект по выделению дополнительного финансирования работы общественного транспорта. Об этом 29 марта написала газета Aftonbladet.

Нуши Дадгостар Vansterpartiet.se

1 апреля три партии представят в финансовый комитет риксдага законопроект, который предусматривает выделение не менее 2,5 млрд крон (250 млн евро) на развитие общественного транспорта по всей Швеции.

«Речь пойдет о снижении цен на билеты, предотвращении их роста, увеличении количества маршрутов и доступности», — заявила изданию лидер «Левых» Нуши Дадгостар.

Как пишут журналисты, в течение нынешнего созыва риксдага «Левые» уже шесть раз заключали и шли на компромисс с правыми партиями. Совсем недавно они договорились с «Умеренными» и «Христианскими демократами» снизить цены на топливо.