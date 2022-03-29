Казань, 29 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Татарии 30 марта ожидаются метель, сильный ветер, на дорогах гололедица. Об ухудшении погодных условий сообщают региональные метеослужбы.

ИА REGNUM Метель

В среду, 30 марта, в Татарии местами ожидаются кратковременная метель, сильный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов ниже ноля, днем потеплеет до 0…+5 ˚С. На дорогах гололедица, местами сильная.

ИА REGNUM напоминает, 30 марта в Хакасии ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. В горах порывы ветра будут достигать 24 м/с.

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