Стокгольм, , 14:40 — REGNUM В настоящее время представители Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям хотят, чтобы правительство страны в кротчайшие соки рассмотрело вопрос о возобновлении альтернативной гражданской службы. Об этом 29 марта сообщила радиостанция SR Ekot.

Флаг Швеции Pixabay.com

«Мы считаем, что такое решение может быть принято быстро», — сказала в эфире генеральный директор ведомства Камилла Асп.

Напомним, что альтернативная гражданская служба в Швеции была отменена в 2010 году. До этого ее проходили военнообязанные граждане страны в возрасте от 16 до 65 лет. Они проходили специальную медицинскую или военную подготовку.

Сейчас все парламентские партии выступают за возрождение альтернативной гражданской службы, кроме «Социал-демократов», которые хотят дождаться результатов внутриведомственного расследования Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям. Публикация отчета запланирована на эту весну.