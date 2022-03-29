Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Студия 343 Industries заявила, что «очень скоро» раскроет подробности о втором сезоне игры Halo Infinite. Об этом 29 марта сообщает портал PCGamesN.

Телесериал Halo Скриншот с YouTube

Ранее разработчики сообщили, что второй сезон получит название «Одинокие волки» (Lone Wolves), и что начнётся он 3 мая 2022 года. «Очень скоро фанаты познакомятся с некоторыми крутыми вещами, которые мы приготовили для второго сезона», — заявил в очередном интервью глава креативного отдела 343 Industries Джозеф Стейтен.

Разработчик признал, что ранее у студии не всё было гладко в том, что касается общения с поклонниками франшизы. Он добавил, что ей«потребовалось немного больше времени» для того, чтобы наладить работу, связанную с направлением сервиса в Halo Infinite.

Отметим, в феврале 2022 года Halo Infinite покинула топ-5 самых популярных игр консолей Xbox. Многие геймеры выражают недовольство в соцсетях по поводу того, что в игре не появляется новый контент.

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