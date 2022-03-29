Архангельск, , 14:33 — REGNUM В Архангельске пустующие квартиры дома, пережившего 18 лет назад взрыв, могут отдать нуждающимся. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Дмитрий Морев.

Дом, в котором 18 лет назад прогремел взрыв Https://vk.com/id40615930

Напомним, взрыв в доме №120 по пр. Советских Космонавтов прогремел ночью 16 марта 2004 года. В результате взрыва полностью был уничтожен последний подъезд, погибли 58 человек. Квартиры уцелевшего соседнего подъезда все это время пустуют.

«Вопрос с пустующими квартирами оставался открытым. И первый шаг, который позволит решить судьбу помещений, сделан. На сессии Гордумы поддержано решение администрации о выделении более 2 млн. рублей для инженерного обследования конструкций 4 подъезда. Обследование позволит определить дальнейшую судьбу 4 подъезда […] В настоящее время большинство квартир принадлежит муниципалитету, а результаты обследования могут дать возможность выполнить ремонт квартир для их передачи нуждающимся жителям нашего города», — написал на своей странице Морев.

Как сообщало ИА REGNUM, во взрыве дома был признан виновным экс-сотрудник Горгаза Сергей Алексейчик. Он отбывает наказание в одной из мурманских колоний. В прошлом году суд отказал ему в УДО.