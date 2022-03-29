Донецк, 29 марта, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Украинские боевики произвели 10 выстрелов из БМП-1 по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщает 29 марта представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12:40 (совпадает с мск) — н.п. Зайцево северное — н.п. Гольмовский, произведено 10 выстрелов из БМП-1», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты бросают жителей, которыми ранее прикрывались как живым щитом.

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