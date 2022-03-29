Москва, , 14:30 — REGNUM Компания Azur Air завершила вывозные рейсы из зарубежных стран. Об этом 29 марта заявили в авиакомпании.

Самолет

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Всего, как сообщается в информации, в Россию благодаря рейсам Azur Air вернулись 22 тысячи человек. Программа вывозных рейсов началась в конце февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала марта авиакомпанией «Россия» вывезено из-за границы почти 13,5 тыс. пассажиров.