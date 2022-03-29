* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:29 — REGNUM В ответ на решение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не открывать средние школы для девочек старше шестого класса в Афганистане, международная организация Amnesty International призвала страны всего мира установить право на образование для женщин и девочек в качестве «красной черты» в своих переговорах с официальными лицами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявила Ямини Мишра, директор Amnesty International по Южной Азии.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Организация заявляет, что афганских женщин и девочек нельзя бросать в этот «критический момент». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Мишра добавила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны разрешить девочкам ходить в школу без дальнейших задержек и отказаться от «надуманных предлогов для продвижения своей дискриминационной программы».

Радикалы заявили, что средние школы для девочек не откроются до тех пор, пока не будет разработана школьная форма «в соответствии с афганскими законами, обычаями и культурой». Но Amnesty International называет это «уловкой».

»Ссылка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на афганские законы и культуру — это старая уловка, направленная на лишение женщин и девочек их прав», — сказала Мишра.

По мнению организации, лишение девочек права на образование будет иметь далеко идущие последствия для перспектив социального восстановления и экономического роста Афганистана.

Высоко оценив «мужество девушек и женщин, которые продолжают протестовать и требовать права на образование и лучшее будущее», Мишра подчеркнула, что «международное сообщество не должно бросать их в этот критический момент».