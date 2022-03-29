Пекин, , 14:28 — REGNUM Китай произвёл успешный запуск модифицированной ракеты-носителя «Чанчжэн-6». Об этом 29 марта сообщает Центральное телевидение КНР.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Запуск был совершён с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в 17:50 по пекинскому времени (12:50 мск).

Отмечается, что ракета вывела на орбиту два спутника, предназначенные для мониторинга и учёта национальных земельных ресурсов, а также для исследований космической среды.

Также сообщает, что «Чанчжэн-6» — экологически чистая ракета нового поколения, которая предназначена для вывода спутников на гелиосинхронную орбиту.