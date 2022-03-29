Эль-Хасака, Сирия, 29 марта, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В лагере для беженцев «Аль-Холь» на востоке Сирии, где содержатся члены семей боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), произошла перестрелка. Об этом 29 марта сообщает Al-Mayadeen.

U.S. Department of State Лагерь сирийских беженцев

По данным журналистов, 28 марта командование курдского ополчения «Касд», в ведении которого находится лагерь, ввели в «Аль-Холе» комендантский час и установили блокпосты. Утром 29 марта на одном из въездов в лагерь произошёл взрыв, а затем началась перестрелка, в результате которой погибли пятеро беженцев.

Предположительно, за атакой стоит одна из ячеек ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующих в этом районе.