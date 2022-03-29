Ульяновск, , 14:26 — REGNUM В Ульяновской области внесены изменения в порядок закупочной деятельности с учётом введённых зарубежных санкций в отношении России. Соответствующая нормативная правовая база сформирована и одобрена региональным правительством, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Согласно изменениям, если при исполнении контракта, заключённого до 1 января 2023 года, возникли независимые от сторон обстоятельства, которые не позволяют его исполнить, допускается изменение существенных условий договора. Речь идёт, в частности, о цене и единицах товара, объёме оказываемых услуг.

Второй блок касается закупок у единственного поставщика. Этим способом могут воспользоваться государственные и муниципальные заказчики в тех случаях, когда конкурентные варианты определения поставщиков потребуют много времени в связи с экономической ситуацией. Такие закупку будут проводиться на основании решений ульяновского правительства или местных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в целях оптимизации бюджетных расходов приостановлен ряд закупок для государственных нужд — в частности, транспортных средств, компьютерной и офисной техники, мебели, видео-, аудио‑ и фотоаппаратуры, печатной и сувенирной продукции, хозяйственных товаров.

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