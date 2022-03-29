Ереван, , 14:26 — REGNUM Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 29 марта отправится с рабочим визитом в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Арарат Мирзоян Национальное Собрание Республики Армения

По данным МИД, глава армянской дипломатии в Тбилиси встретится со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. В декабре 2021 года в Тбилиси с рабочим визитом прилетал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Стоит отметить, что в течение последнего года контакты на высоком уровне между Грузией и Арменией участились. Страны в июле 2021 года запустили проект по возведению «Моста дружбы» через реку Дебед на армяно-грузинской границе.