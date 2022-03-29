Боровск, Калужская область, 29 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Боровске к 12 годам лишения свободы осужден 39-летний мужчина, совершивший убийство сожительницы, кражу её машины и подделку документов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Prokuror-kaluga.ru Суд над убийцей

В августе 2021 года осужденный, находясь в квартире со своей сожительницей, в ходе ссоры нанес ей удар рукой в лицо и туловище, схватил руками за шею, повалил на пол и задушил. Преступник украл имущество из квартиры погибшей, угнал автомобиль женщины и скрылся с места происшествия.

На следующий день злоумышленник, чтобы получить электронный страховой полис (ОСАГО), собственноручно написал договор купли-продажи автомобиля убитой сожительницы, указав в нем заведомо не соответствующие действительности сведения, и оформил документ на своё имя.