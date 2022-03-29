Самара, , 14:26 — REGNUM Аграрии Самарской области полностью обеспечены качественными семенами зерновых. Об этом 29 марта сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Николай Абашин на оперативном совещании в правительстве региона.

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Он отметил, что в текущем году в сельхозоборот планируется вовлечь 2180 тысяч га земли, посеяно 438 тысяч га озимых культур.

«Аграрии региона в полной мере обеспечены качественными семенами зерновых — заготовлено 115 тысяч тонн посевного материала при потребности в 104 тысячи тонн, при этом элитных яровых зерновых и зернобобовых не менее 15%», — приводит пресс-служба областного правительства слова Абашина.

Отмечается, что в хозяйства области уже поставлено 1,7 тысяч тонн семян подсолнечника, еще на 1,4 тысячи тонн заключены контракты: это позволит полностью закрыть потребность в посевном материале. Подобная ситуация наблюдается и с семенами кукурузы. Сельхозпроизводители области также полностью обеспечены семенами картофеля в объеме 13 тысяч тонн.

Сообщается, что в наличие у аграриев планируемый объем минеральных удобрений.

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил держать под особым контролем обеспечение сельхозпроизводителей средствами защиты растений.

«Сейчас все-таки есть целый ряд логистических проблем, которые постепенно решаются, но этот фактор по-прежнему влияет на сроки поставок. Я попрошу вас уделить этому особое внимание. И этот дефицит изыскать и понять, откуда в минимальные сроки он может быть восполнен», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Отмечается, что в ходе весенней кампании в регионе намерены задействовать 4,6 тысяч тракторов и 3,3 тысяч посевных агрегатов. Сейчас идет заготовка горюче-смазочных материалов.

Сообщается, что машинно-тракторный парк региона готов к весенним работам.

Кудряшов заявил, что в текущем году очень важно не уменьшать площади под овощные культуры, при этом нужно подумать над увеличением объемов производства овощей. Он также поручил проработать вопрос о возможностях обновления парка сельскохозяйственной техники в новых экономических условиях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области поручил принять меры по спасению предприятия.