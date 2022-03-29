Москва, 29 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Агрегаторы такси хотят заставить делиться данными с ФСБ. Видимо речь идёт о данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«Никаких подробностей пока нет, поэтому непонятно, касается ли это данных о пассажирах и их перемещениях или о водителях и их поездках без пассажиров. Важно понимать, как может быть реализована данная инициатива.

Если расходы на неё будут целиком и полностью возложены на участников отрасли, это может отразиться на их экономическом состоянии, некоторые даже могут уйти с рынка.

Такой вариант финансирования может привести к тому, что стоимость поездки вырастет, и это будет негативно воспринято пассажирами, приведёт к уменьшению числа поездок.

Возможно, будет необходимо часть расходов оплачивать из бюджета, а также дополнительно предоставить льготы участникам отрасли.

Если речь идёт о приобретении и установке дополнительного оборудования, то нужно понять, производится ли оно в стране или нет, можно ли его приобрести в других странах в текущей ситуации.

Также важно, чтобы это оборудование не мешало работе перевозчиков, не требовало от них значительных ресурсов, дополнительного набора персонала и так далее.

Данная инициатива выдвинута недавно и, возможно, необходимо более широкое обсуждение для понимания и оценки её влияния на рынок таксомоторных услуг», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, агрегаторов такси могут обязать передавать Федеральной службе безопасности (ФСБ) России данные о поездках.

Читайте также: Минтранс намерен обязать агрегаторов такси делиться данными с ФСБ