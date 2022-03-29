Москва, , 14:29 — REGNUM Американцы в ходе саммита НАТО добились своей цели — заставили европейские страны увеличить расходы на закупку у США военной продукции. Об этом секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил в интервью газете «Аргументы и факты».

США. Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Ранее американское издание Politico, ссылаясь на экспертные оценки, сообщило, что для оборонной промышленности США «снова настали счастливые дни» на фоне проведения российской военной спецоперации на Украине.

«Вашингтон успешно добился своей цели — заставить европейские государства увеличить расходы на закупку продукции оборонно-промышленного комплекса США», — сказал Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журналист Гленн Гринвальд отметил, что США с 2014 года планомерно милитаризировали Украину.

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